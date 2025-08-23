Desfile en La Quiaca . Agua Potable de Jujuy se sumó a la conmemoración del Éxodo Jujeño

Por primera vez en muchos años, la empresa Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. participó del desfile en conmemoración del Éxodo Jujeño el 23 de agosto en la ciudad de La Quiaca.

Esta participación se dio a través de una invitación de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio local, con el objetivo de sumarse a las actividades que evocan este importante hecho histórico.

Los actos comenzaron a las 9:30 a.m. con un desfile cívico, militar y gaucho en la Plaza Centenario, recreando el recorrido histórico del pueblo jujeño y fomentando la participación de la comunidad.

En este evento, el personal de la empresa provincial desfiló por primera vez, liderado por el jefe de la Unidad Operativa II, Gregorio Martín, y su equipo.

La Unidad Operativa II, que concentra su base principal en La Quiaca y una sub-base en Abra Pampa, es responsable del mantenimiento y la atención en diferentes localidades de los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques.

La participación de la empresa contó con el apoyo del directorio, Presidente Ing. Juan Carlos García, Vocal técnico, Ing. Marcelo Jorge, Vocal contable, Adolfo Ramírez; y el gerente operativo Ing.Vilte Darío.