DPV. Jujuy Construye: tramo final para las obras de repavimentación de la RP 53

Con el plan Jujuy Construye, la Dirección Provincial de Vialidad finalizó las obras de repavimentación en la RP 53, entre la RN 66, Las Pampitas y Puesto Viejo.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dependiente del Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), continúa con la ejecución del plan Jujuy Construye, de repavimentación de rutas provinciales estratégicas, e informó la pronta finalización de las obras sobre la Ruta Provincial (RP) 53, a las que sólo les resta demarcación y señalización.

Las obras en la RP 53 iniciaron en junio, y al finalizar la semana que pasó, se concretaron los trabajos de repavimentación sobre un tramo de casi 20 kilómetros: desde su intersección con la Ruta Nacional (RN) 66, siguiendo hacia el Suroeste, pasando por Las Pampitas, y con llegada a Puesto Viejo.

Durante un recorrido por las obras, el presidente de la DPV, Hugo Ponce, compartió que “en la semana hemos terminado ya la repavimentación”; y que “en esta semana que inicia, empezaremos con lo que es la demarcación vertical, cartelería, y la primera semana de septiembre avanzaremos con la demarcación horizontal y con trabajos de pintura ”.

El funcionario destacó “lo importante de esta intervención para la ciudadanía, para la vida cotidiana de miles de personas, y también para la producción de la zona: es una ruta que enlaza sectores de fincas, plantas, establecimientos y otras rutas, conformando un circuito productivo vital en los valles jujeños, enlazando también con el ramal y con el corredor que generan la RN 66 y la RN 34 en el sur de nuestra provincia”.

Respecto del avance general del plan Jujuy Construye, Ponce recordó que, al inicio de los trabajos, en distintos tramos de las rutas provinciales la proyección total era de 66 kilómetros aproximadamente. Gracias a una ampliación, el alcance de las obras logra la intervención sobre 100 km de la red vial provincial.

El presidente de la DPV adelantó que se encuentran en proceso de licitación nuevas obras: “estamos trabajando en la próxima licitación del último tramo de la RP 56, desde Carahunco, adonde llegamos con repavimentación también con Jujuy Construye, hasta La Mendieta, para llamar a apertura de sobres en septiembre; con este último tramo, superaremos en varios los 100 km concretados”.

El plan Jujuy Construye continúa consolidando mejoras en infraestructura vial, para fortalecer la conectividad, optimizar la circulación, mejorar la seguridad de los usuarios y proveer de enlaces a la producción local y al turismo, al tiempo que ayuda al sostenimiento del empleo en el sector de la construcción.