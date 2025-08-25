Políticas públicas. «Uma Kawasay»: un proyecto que impulsa el cuidado del agua en las escuelas de Jujuy

La iniciativa organizada por Educación y Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. apunta a valorar el agua y fomentar su uso responsable entre los jóvenes.

El pasado 21 de agosto, la Coordinación de Entornos Escolares Saludables dependiente de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE) del Ministerio de Educación, se sumó al proyecto «Uma Kawasay» (El agua es vida) con una jornada de capacitación integral.

La iniciativa, organizada en conjunto con la empresa Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E., tiene como meta sensibilizar sobre el valor del agua y fomentar su uso responsable entre los jóvenes de la provincia.

Dirigida por el personal técnico de la empresa, la capacitación en el Salón Punto Digital de Caimancito contó con la asistencia de directivos y docentes de escuelas de Chalicán, Fraile Pintado y Calilegua.

En la primera parte de la jornada, se abordaron temas como las características del agua, las normas de calidad y los límites tolerables. Luego, los participantes tuvieron la oportunidad de aprender a usar equipos de medición y elementos de laboratorio para realizar mediciones de calidad.

Al final del encuentro, cada institución recibió un kit con boyas y pastillas de cloro, lo que les permitirá desinfectar y medir el cloro residual del agua en sus propios establecimientos. Esta acción refuerza el compromiso de la Coordinación por promover la prevención y el autocuidado.

La cartera educativa agradeció a los disertantes, la ingeniera Luciana Pizarro y el arquitecto Antonio Girón Flores, por compartir sus conocimientos y al presidente de la empresa, Juan Carlos García, por su apoyo a este valioso proyecto.