Reconocimiento al Colegio de Arquitectos de Jujuy

Con este reconocimiento, se pone en valor la trayectoria de la institución y el aporte de los profesionales de la arquitectura al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad.

Fundado el 22 de agosto de 1985 por un grupo de arquitectos y arquitectas visionarios y conscientes de una época, lograron una justa combinación de circunstancias que propiciaron la colegiación. El CAJ se convirtió así en el segundo Colegio de Arquitectos del país y hoy cuenta con más de mil profesionales matriculados con un espacio que pretende no solo capacitar y forjar espacios de diálogos, sino también, repensar su rol en la sociedad.

En ese marco, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “Compartir con toda la matrícula de arquitectos y arquitectas de nuestra ciudad y de la provincia, agradecer el compromiso del Colegio de Arquitectos que está cumpliendo 40 años de vida en nuestro ámbito social y ese compromiso que se plasma en acciones concretas con la sociedad, pero también en colaboración técnica con el Concejo Deliberante cada vez que tratamos algún tipo de iniciativa que tiene que ver con el planeamiento urbano, con la modificación del Código de Planificación. Es una de las instituciones profesionales que por supuesto nos hacen aportes muy enriquecedores y que de alguna manera mejoran la calidad legislativa del cuerpo deliberativo”.

“Saludar a Elena Bardi su presidenta, -continuó el edil- y a través de ella a toda la comisión y toda la matrícula, y por supuesto desearles muchísimos años más de trabajo en el ámbito de nuestra ciudad, y seguir creciendo como lo vienen haciendo con la recuperación de esta vieja casona en Los Perales, la Sala Borraz, que hoy es sede del Colegio de Arquitectos de la provincia y que además es emblema de la arquitectura a nivel local y a nivel nacional”.

A su turno, la autora de la iniciativa concejala María Galán, comentó: “desde el Concejo Deliberante hicimos entrega de la minuta de declaración a una institución tan importante para la ciudad que es el colegio de arquitectos. Estuvimos compartiendo y recordando a todos los arquitectos que fueron parte de su fundación. Les deseamos lo mejor en sus 40 años de vida y vamos a seguir apoyando a esta entidad que viene enseñando y enriqueciendo nuestra ciudad, siendo parte de las construcciones de ella, y eso es muy importante”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Arq. María Elena Bardi, se refirió a la importancia de cumplir un nuevo aniversario y lo que representa para la profesión en la provincia: “Es un día muy especial, como comentábamos recién, celebrando el camino que fue abonado por tantos y tantas colegas, siempre generando un espacio para crecer no solo en el ejercicio profesional, sino de empatía, de lazos, de fortalecimiento institucional. Así que, muy felices de que nos tocó a nosotras podría haber sido en otro momento, pero nos sumamos a este camino siempre con ideas seguir creciendo como institución para brindar un servicio no solo a los colegas, sino a la comunidad”, resaltó.

En ese sentido, la Arq. Inés Pemberton, Vocal del Colegio, explicó que: “Venimos desde hace varios años trabajando, hemos tenido una diplomatura en ciudades sustentables, en este momento hay una Usina de Tierra, una Usina en Territorio, tenemos también una diplomatura en diseño de muebles, hay muchas actividades. Además, tenemos proyectos siempre más chiquitos digamos, pero que tienen que ver con integración con la comunidad. Apadrinamos una escuela en Alfarcito de la Puna, entonces, estamos proyectando traer a los chicos de la escuela en octubre; son muchos planes así que estamos muy contentos”.

Por último, la vicedirectora del Colegio de Arquitectos, Arq. Rosanna Galli, destacó que: “Recibir este reconocimiento por parte del Concejo Deliberante nos da mucha alegría porque nos encanta que el Concejo reconozca nuestra institución, es una manera de visibilizar el trabajo que hacemos y de dar a conocer al resto de la sociedad cual es el rol del Colegio y qué es lo que podemos seguir haciendo, así que muy felices”, concluyó.

Estuvieron presentes: El Intendente Municipal Arq. “Chuli” Jorge, Presidente del Concejo Deliberante Lisandro Aguiar junto a las concejales: María Galán, Liliana Giménez, Melisa Silva, Blanca Ontiveros, el Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu Ing. Alejandro Vargas, Arquitectos y Arquitectas del Colegio.