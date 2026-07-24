Jujuy intensifica gestiones ante Nación para garantizar la continuidad de obras educativas

Jujuy continúa las gestiones para garantizar la continuidad de obras estratégicas del Programa 39 del INET, cuya interrupción afecta a comunidades educativas, empresas contratistas y trabajadores.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Educación y su Secretaría de Infraestructura Educativa, continúa realizando gestiones ante el Gobierno Nacional con el objetivo de destrabar los fondos pendientes y garantizar la continuidad y finalización de obras estratégicas destinadas a la formación profesional, técnica y agrotécnica, en el marco del Programa 39 del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La situación impacta en proyectos de gran relevancia para las comunidades educativas de la Escuela Profesional Nº 14 de Yuto, la Escuela Agrotécnica Nº 5 de Fraile Pintado y la Escuela Agrotécnica Nº 1 de El Brete.

«Estos proyectos fueron licitados e iniciados con la debida autorización nacional», puntualizó la ministra de Educación, Daniela Teseira, quien explicó que «la Provincia cumplió en tiempo y forma con la presentación de toda la documentación técnica requerida, obteniendo los aptos técnicos y financieros emitidos por las autoridades nacionales que respaldaban la ejecución de las obras y la disponibilidad de los recursos».

Si bien las obras comenzaron conforme a lo previsto y el Gobierno Nacional efectuó desembolsos iniciales para la certificación de los trabajos, posteriormente las transferencias de fondos registraron demoras, lo que derivó en la interrupción del financiamiento.

Al cierre de 2025 se recibió únicamente una remesa parcial, insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda acumulada.

«No existe aún una definición oficial por parte del INET Nación respecto de la ejecución presupuestaria para 2026, ni precisiones sobre la cancelación de los montos pendientes correspondientes a 2025», indicó la ministra.

En una reciente comunicación formal dirigida al director ejecutivo del INET, Fernando Tascón, el Ministerio de Educación informó que la deuda correspondiente a trabajos ya ejecutados asciende aproximadamente a $199.000.000.

Asimismo, se señaló que se requieren alrededor de $219.000.000 —sin contemplar las redeterminaciones de precios— para completar la totalidad de las obras.

En el marco de las gestiones administrativas, la Provincia mantuvo instancias de diálogo entre las áreas técnicas del INET provincial y nacional, además de remitir cinco notas formales solicitando la regularización de la situación, sin que hasta el momento se hayan registrado definiciones.

La falta de continuidad en el financiamiento no solo afecta el avance de las obras y a las comunidades educativas que esperan contar con nuevos talleres y aulas para fortalecer la formación técnica y agrotécnica. También genera un impacto directo sobre las empresas contratistas responsables de la ejecución de los proyectos, los trabajadores vinculados a las obras y las familias que dependen de esa actividad.

En ese sentido, la ministra Daniela Teseira señaló que «la paralización de estas obras trasciende lo estrictamente presupuestario». «La principal consecuencia recae sobre las comunidades educativas, ya que la falta de los talleres y aulas proyectadas limita las posibilidades de que estudiantes de Yuto, Fraile Pintado y El Brete desarrollen sus prácticas profesionalizantes, fundamentales para su formación técnica y agrotécnica», concluyó.