Agenda Cultural: música, teatro y celebraciones del 28 al 3 de setiembre

La última semana de agosto despliega una programación diversa que reúne muestras artísticas, música en vivo, teatro, experiencias en viñedos y fiestas patronales en distintas localidades de Jujuy. Desde la capital hasta la Quebrada y las Yungas, las propuestas invitan a encontrarse con la tradición y la creatividad que caracterizan a la provincia.

Jueves 28 de agosto

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy presenta la muestra inmersiva Pisar Malvinas, que podrá visitarse de 10 a 12 en el Salón Belgrano del Cabildo.

Viernes 29 de agosto

En San Salvador de Jujuy, el Teatro Mitre recibirá a las 20 el Festival Takay Kusikua (Derramar Alegría) con danza y música protagonizada por el Colegio Remedios de Escalada. A las 21, el grupo Quebracho festejará su 23º aniversario y estrenará videoclip en el Centro Cultural Héctor Tizón, mientras que a la misma hora la Peña Solidaria celebrará el 25º aniversario de Ceri-Apacce en Selin Issa 378, Bajo La Viña.

La noche seguirá con la “Noche de Desahogo” en la Peña El Encuentro (San Martín 647) a las 22, el show íntimo y romántico de Chattel con cumbia mexicana en Arde Roma (Av. Fascio 1076) también a las 22, el regreso de Avernal con lo mejor del deathmetal en Bar Piazzolla (Av. Vespucio 3022, barrio Malvinas) a las 23 y el ciclo “Viernes de Peña” en la Peña de Jeremías (Dr. Horacio Guzmán esq. Cochinoca) desde las 23 con La Posta, Nahuel Benjamín, Iván Galeán y su grupo Amistad.

Además, hasta el 31 de agosto continúa en el Cabildo la muestra de cómic Las Hazañas de Belgrano y el pueblo jujeño, de Gabriela Quiroga y Fernando González, en el Salón Pachamama.

En Santa Clara, la comunidad celebrará el Festival de la Pachamama en el Polideportivo San José de 12 a 19. En tanto, en Cieneguillas y Caspalá se realizarán serenatas patronales en honor a Santa Rosa de Lima a partir de las 21.

Sábado 30 de agosto

La capital jujeña ofrece teatro desde la tarde con “Ataque Poliya y El Gato Dormilón” en el Multiespacio de calle Puna 173, barrio San Pedrito, a las 17, y “La Fiera”, de Mariano Tenconi Blanco, en el Centro Cultural Jorge Accame a las 20. El Teatro Mitre recibirá a CAE con su show All Inclusive a las 21, en simultáneo con el 12º aniversario de Casa Tomada, que celebrará con la Fiesta Fem en Vivo junto a Cho, Sol Margueliche y Las Venus del Monte en Ramírez de Velazco 253. La noche seguirá con Afroblues, protagonizado por Ricardo Tapia (voz de La Mississippi) y Yamil Jacobo, en Django Bar (Independencia 946) a las 22, y una nueva edición de la “Noche de Desahogo” en la Peña El Encuentro a la misma hora.

En Yuto, el Agosto Cultural junto a la niñez celebrará el Día del Niño con la obra “El Gato Dormilón” en la cancha auxiliar del Complejo Municipal a las 17. Purmamarca vivirá su fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima con misa, procesión y desfile escolar, cívico, militar y gaucho en la Plaza 9 de Julio a partir de las 9.

Los Lapachos rendirá homenaje a sus patronos Santa Rosa de Lima y Sagrado Corazón de Jesús con serenata en el playón polideportivo del barrio Leach a las 20:30. En Tilcara, la Bodega Santa Rosa de Lima abrirá las puertas de su finca La Arenguita para celebrar con experiencias entre viñedos, sabores y música jujeña desde las 11.

La jornada también contará con propuestas nocturnas: en Palpalá, Sonido Mazter se presentará en vivo en Pentágono Bar (Av. Luciano Catalano 11) a la medianoche, mientras que en Caspalá la fiesta patronal incluirá acto central, misa, procesión, desfile cívico y gaucho, ceremonia a la Pachamama y baile desde las 9:30.

Domingo 31 de agosto

El Teatro Mitre ofrecerá funciones para toda la familia con “El Bosque Encantado” a las 16:30 y “Aventuras Mineras” a las 18. Por la noche, Destino San Javier presentará su espectáculo Huracán de Amor en el Centro Cultural Martín Fierro a las 20:30.

En Palpalá, la propuesta “Palpalá es Pachamama” celebrará el aniversario del Patio Criollo del Arrabio con música y danza desde las 17. Los Lapachos cerrará la semana con las Capillas Musicales en la Capilla Santa Rosa de Lima, con la participación de Noelia Gareca y el Dúo Zigarán-Mercado a las 21.

Para conocer más detalles sobre cada propuesta, seguir la cuenta oficial de @CulturaJujuy en redes sociales y sumarse a una semana cargada de música, tradición y arte en toda la provincia.