La Ciudad se mueve con “Muni Activa”, programa gratuito para toda la familia

La Municipalidad lanzó oficialmente el programa “Muni Activa”, una propuesta integral que recorre diferentes barrios de la ciudad con actividades deportivas, recreativas e inclusivas pensadas para toda la familia. Este nuevo esquema busca promover la vida saludable, la integración y el disfrute al aire libre, aprovechando los espacios públicos disponibles y acercando propuestas gratuitas a los vecinos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que el objetivo es aprovechar “la infraestructura descentralizada del municipio, nuestro Centro Deportivo N° 1 en la punta del parque San Martín, que es tan concurrido y la temporada primavera-verano que se acerca, con actividades interactivas para la familia, para los vecinos, gratuitas, de concurrencia abierta que vamos a estar desarrollando en los distintos Multiespacios, y en las distintas plazas de la Ciudad, con una confluencia semanal permitiendo que gimnasios privados, profesores se publiciten y puedan darse a conocer en estos servicios públicos que son tan importantes para la salud de las personas”.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, brindó detalles del programa y explicó, “estamos lanzando un programa que se llama ‘Muni Activa’, y de él se desprenden varios pilares como son Familia Activa, que son actividades que se van a desarrollar fundamentalmente los días viernes, en los distintos multiespacios con los que cuenta este municipio; también tenemos Plaza Activa, que la idea es rotar por distintas plazas icónicas de nuestra Ciudad, siempre con actividades recreativas, actividades de ritmo, para abarcar a la familia en general, tanto niños, jóvenes como adultos”.

Hiruela agregó además que “una vez esté listo el natatorio Guillermo Poma, se van a desarrollar las actividades de Agua Gym y Agua Zumba, y los sábados estamos con el Móvil Gym, todo esto se desprende de este gran programa denominado Muni Activa”.

Desde la coordinación de Deportes y Hábitos Saludables, Sergio Armata remarcó la importancia del enfoque comunitario, “Muni Activa tiene un objetivo principal, que es promover el bienestar y la salud de la familia y de la comunidad a través del movimiento, es por eso que dentro de los cuatro pilares vamos a estar trabajando por toda la ciudad con fechas y días que vamos a ir determinando a través del municipio capitalino”. Y añadió que “vamos a estar recorriendo el barrio Alto Comedero, en el barrio 18 de Noviembre, Chijra, Moreno, en la punta del parque San Martín, Punta Diamante, Malvinas, entre otros con diferentes propuestas”.

El director de Deportes de Alto Comedero, Benicio Ruiz, también se refirió a las propuestas en su sector, “en el marco del programa Muni Activa, habrá una actividad en el distrito centro, y en Alto Comedero, que es el Movil Gym. Son actividades deportivas, recreativas e inclusivas también, que tienen que ver con la integración y con el bienestar general de nuestra comunidad”. Este programa se realiza los sábados por la mañana en Alto Comedero y por la tarde en la punta del parque San Martín, y “todo es totalmente gratis, no tiene límite de edad, así que pueden concurrir, no solamente habrá ritmos, sino también todo lo que tenga que ver con el trabajo funcional”, agregó.

Finalmente, la directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, adelantó algunas fechas específicas para esta semana, “hoy miércoles vamos a estar a las 16 horas en la plazoleta Argañaraz, conocida como plaza de los Honguitos, vamos a hacer actividades de ritmo, un poco de yoga, mucho lo que es expresión corporal, así que es abierto a todo público, a toda la familia”. Además, detalló que “mañana jueves 28 vamos a estar en el barrio 18 de Noviembre a las 17.30 hs, con todas las actividades rítmicas, un poco de yoga; y, como todos los sábados, en esta oportunidad por la tarde vamos a estar en el monumento al General Arias, con el Móvil Gym a las 17.30 hs con instructores invitados, una clase de 100% ritmos. También tenemos instructores con síndrome de Down, que están a cargo, integrados con el equipo del Móvil Gym, así que vamos a estar esperando a toda la comunidad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/nw7AsK7a7ro