Políticas socioeducativas. Inició la instancia provincial de la Feria de Ciencias

Participan 95 proyectos científicos de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Con la participación de 95 proyectos científicos de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, dio inicio la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, que se lleva a cabo en el Colegio Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Arédez”.

La ceremonia de apertura fue encabezada por la ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, y por el director provincial de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luis Bono, con la presencia de otras autoridades.

Serrano dirigió un mensaje muy especial “a los pequeños científicos y científicas” y recordó los logros del Premio Nobel argentino Federico Leloir, quien “investigó mucho con poco”.

“Ojalá haya hoy acá un gran científico o científica y, por qué no, un Premio Nobel”, auguró la ministra.

También agradeció la suma de esfuerzos y voluntades entre el gobierno provincial, municipios y comunas, la Agencia de Ciencia, la Universidad, las escuelas, los docentes y las familias“ que hacen posible que hoy podamos realizar esta instancia de la Feria de Ciencias”.

“La ciencia nace en la escuela y la escuela es el mejor lugar para nuestros niños”, afirmó finalmente la titular de Educación.

Por su parte, la directora de Promoción y Divulgación Científica, Gabriela Camacho, destacó la participación de proyectos de toda la provincia, y valoró que los docentes asesores realicen el registro pedagógico del proceso científico, labor en la que la provincia de Jujuy es pionera.

En tanto, Bono resaltó la importancia de vivir la experiencia de la Feria de Ciencias para los estudiantes, como parte de su formación académica y de la integración social.

Para finalizar el acto protocolar, estudiantes de la Escuela Normal de Abra Pampa y la Escuela Normal de Tilcara interpretaron coplas.

Acompañaron la ceremonia el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Luis Alejandro Vargas; los directores de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, Carolina Lui Saravia, Griselda Arancibia, Pablo Campos y Eugenia Torramorell; el equipo directivo del Colegio Nº 59 y la directora de Vinculación y Transferencia Tecnológica, Marta López, entre otras autoridades.

La Feria de Ciencias continúa la exposición de trabajos este jueves 28 de agosto de 8 a 18 horas.