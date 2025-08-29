Se prorrogan las inscripciones para el Salón Provincial de Artes Visuales 2025

Hasta el 1 de septiembre, los artistas tienen tiempo de registrar sus obras y competir en las categorías de pintura, fotografía y grabado.

La Secretaría de Cultura de Jujuy informa que se extiende hasta el 1 de septiembre el plazo de inscripción para participar de la 6ta edición del Salón Provincial de Artes Visuales, certamen que premiará a las disciplinas de pintura, fotografía y grabado con más de diez millones de pesos en premios.

Podrán participar artistas mayores de 18 años con obras en las categorías mencionadas. Las piezas que resulten premiadas serán adquiridas por el Estado provincial, incorporándose al patrimonio artístico de Jujuy.

Los premios establecidos son: primer premio de 2.000.000 de pesos, segundo premio de 1.000.000 de pesos y un premio especial para artista joven de 500.000 pesos. Las obras seleccionadas y premiadas serán exhibidas en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) y el Centro Cultural Culturarte.

La prórroga busca garantizar la mayor participación posible de artistas de toda la provincia, fomentando la creación, la experimentación y los vínculos dentro del campo de las artes visuales contemporáneas.

Las inscripciones se realizan de forma online a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-OX4tCxduEG3ERAzyZmMDRz4V7rAcxt0iw7vp1j1xGYsg7Q/viewform

Las bases y toda la información del certamen están disponibles en el sitio web de la Secretaría de Cultura: https://cultura.jujuy.gob.ar/