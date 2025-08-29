Noticias de Jujuy

Taller de Restauración de Ecosistemas en el marco del Día del Árbol

Jujuy

En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Coordinación de Cambio Climático, junto a la Fundación A.V.E.S., llevó adelante un Taller de Restauración de Ecosistemas.

La propuesta estuvo dirigida a estudiantes de nivel secundario y a la comunidad en general, con el propósito de promover la conciencia ambiental y reforzar la importancia de conservar los bosques, la biodiversidad y la restauración de los entornos naturales.

Durante el encuentro, el equipo técnico brindó herramientas teóricas y prácticas para comprender de qué manera las acciones humanas impactan en los ecosistemas y qué estrategias pueden aplicarse para su recuperación.

De esta manera, el municipio busca fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente, incentivando la participación activa de jóvenes y vecinos en la construcción de una ciudad más sostenible.

También podría interesarte
Jujuy

María Mercedes Del Frari recibió el Premio San Salvador por su destacada trayectoria…

Jujuy

San Salvador de Jujuy obtuvo una beca internacional para participar en un curso de…

Jujuy

La Muni Activa: propuestas deportivas y recreativas libres para todas las edades

Jujuy

Acto por el Día del Abogado en Casa de Gobierno

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.