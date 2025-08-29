Taller de Restauración de Ecosistemas en el marco del Día del Árbol

En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Coordinación de Cambio Climático, junto a la Fundación A.V.E.S., llevó adelante un Taller de Restauración de Ecosistemas.

La propuesta estuvo dirigida a estudiantes de nivel secundario y a la comunidad en general, con el propósito de promover la conciencia ambiental y reforzar la importancia de conservar los bosques, la biodiversidad y la restauración de los entornos naturales.

Durante el encuentro, el equipo técnico brindó herramientas teóricas y prácticas para comprender de qué manera las acciones humanas impactan en los ecosistemas y qué estrategias pueden aplicarse para su recuperación.

De esta manera, el municipio busca fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente, incentivando la participación activa de jóvenes y vecinos en la construcción de una ciudad más sostenible.