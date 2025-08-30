Se presentó La Vida en Perspectiva; un abordaje intergeneracional con perspectiva de género

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo la presentación del libro “La Vida en Perspectiva”; ejemplar que aborda experiencias de abordaje intergeneracional desde la perspectiva de género, sembrando igualdad para prevenir violencias. Durante la presentación, se puso énfasis en la necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas con enfoque de género, que no solo brinden asistencia, sino también herramientas para prevenir y erradicar la violencia.

La primera alocución estuvo a cargo de la directora de Salud Integral y Género del municipio capitalino, Mónica Fernández quien explicó “hemos presentando con gran satisfacción desde el Departamento de Promoción de Derechos, el libro La vida en perspectiva; una experiencia realizada con un abordaje intergeneracional desde la perspectiva de género sembrando la igualdad para evitar las violencias”.

Destacó que el trabajo bibliográfico se viene realizando desde el año 2024, “que fue plasmado con experiencias de las técnicas y profesionales del departamento basado en dos proyectos, “Repensando a las masculinidades” y “Reconstruyéndome” y el aporte articulado con instituciones educativas y de la salud”.

Luego la jefa del departamento de Promoción de derechos, Verónica Aramayo, explicó en referencia al ejemplar, “la importancia que tienen las publicaciones y las sistematizaciones de recuperar la palabra de las mujeres, adultos mayores y jóvenes, que son los destinatarios de las políticas públicas de género, en este caso del municipio y quienes hacen posible que implementemos esas políticas desde el compromiso de estos sectores sociales”.

Y añadió en este contexto, “la sistematización tiene el objeto de dar a conocer ésta experiencia, pero también ser una herramienta para ser replicada en distintos espacios, en tanto se aborda la promoción de derechos y la prevención de las violencias en distintas etapas de la vida, con la adultez mayor y con los jóvenes a través de las masculinidades”.

Finalmente, Aramayo, reconoció la labor de profesionales del equipo, entre ellas, Antonella Bury, Romina Machaca y Lucía Aizama. Durante la presentación también se realizó la entrega de minutas de reconocimiento por parte del Concejo Deliberante a las precursoras del ejemplar. Se realizó la presencia de la diputada, Mari Ferrin, por el aporte constante a la temática planteada. Cabe destacar que la actividad fue organizada por la Dirección de Salud Integral y Género y el Departamento de Promoción de Derechos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio capitalino.

Nota audiovisual: https://youtu.be/O7YZOmvjCOA