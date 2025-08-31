Curso de Impresión 3D para niños en el Faro del Saber

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Gobernanza Digital, invita a los más pequeños a participar del Curso de Impresión 3D para niños, una propuesta innovadora que combina creatividad, tecnología y aprendizaje divertido.

La actividad está destinada a niños de 8 a 12 años y se desarrollará en el espacio Faro del Saber, ubicado en el barrio Punta Diamante. Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 15:00 a 16:30 horas.

El taller busca acercar a los chicos al fascinante mundo de la fabricación digital, fomentando la curiosidad, la experimentación y el desarrollo de nuevas habilidades vinculadas a la tecnología.

Los interesados pueden registrarse completando el siguiente formulario en línea: Formulario de inscripción. Para más información y consultas, se encuentra habilitado el teléfono 388-4438007.

Cabe destacar que se trata de una actividad con inversión mínima, lo que garantiza la accesibilidad para todas las familias que deseen sumarse a esta propuesta.