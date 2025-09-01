Desarrollo Integral. «Tiempo para Nosotras»: taller de Tai Chi para el bienestar integral

La propuesta destinado a promover el bienestar físico, mental y emocional se dictará el viernes 5 de septiembre a las 19 horas en el Club de Emprendedores.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, invitan a participar del nuevo encuentro del ciclo “Tiempo para Nosotras”, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre a las 19:00 horas en el Club de Emprendedores.

En esta oportunidad, la propuesta será un taller de Tai Chi, a cargo del instructor Alejandro Hernáez, destinado a promover el bienestar físico, mental y emocional a través de esta práctica ancestral que combina movimiento, respiración y equilibrio.

La actividad es gratuita, abierta a todas las mujeres interesadas en incorporar herramientas de autocuidado, y forma parte de un espacio que busca generar momentos de encuentro, aprendizaje y fortalecimiento personal.

Las interesadas pueden inscribirse comunicándose al 3884 61-2357.