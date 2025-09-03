Agenda cultural y de bienestar. Jubilados de Jujuy celebran su mes con un gran despliegue de actividades

Los adultos mayores de la provincia se preparan para un septiembre lleno de festejos y actividades, conmemorando el Día del Jubilado. Como es tradición, la celebración se extenderá durante todo el mes, ofreciendo una amplia agenda cultural, recreativa y de bienestar.

El programa de actividades fue presentado por Ramón Barengo, titular de la Casa del Jubilado y presidente del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del ex IPPS (Instituto Provincial de Previsión Social). Barengo destacó la gran participación que logran cada año en este tipo de eventos, que buscan honrar y reconocer a los jubilados.

La agenda de septiembre no se limita a un solo día. Si bien la fecha central es el 20 de septiembre, los festejos se extienden con propuestas que incluyen desde exposiciones artísticas hasta talleres abiertos y visitas guiadas.

Barengo resaltó la importancia de las actividades que se realizan a lo largo del año, como los talleres de gimnasia, folclore, taichí, yoga y estimulación cognitiva. Según explicó, estas disciplinas son clave para que los jubilados ejerciten la memoria y la mantengan activa, con el apoyo de un equipo de profesionales.

Entre las actividades más esperadas se encuentra la Velada Artística en el Teatro Mitre el 1 de octubre. En este evento, los jubilados mostrarán sus habilidades artísticas en dos funciones, poniendo en escena el trabajo que realizan durante todo el año en los talleres.

Además, el gran festejo se llevará a cabo el 24 de septiembre en la Asociación Gaucha, con una jornada que incluirá la elección de la reina y el «Chico 10», concursos de mesas y baile.

Con esta variada oferta, la Casa del Jubilado invita a todos los adultos mayores a ser parte de un mes de celebración, integración y reconocimiento.