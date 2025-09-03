Anunciaron la 9ª edición del Trasyunga Enduro en San Pedro de Jujuy

En conferencia de prensa, el municipio anunció que la competencia se desarrollará el domingo 7 de septiembre en el circuito Tierra Brava, con más de 300 pilotos ya confirmados.

La presentación tuvo lugar en el Centro de Arte Joven Andino, Caja, donde el intendente Julio Bravo, junto con autoridades municipales y representantes del Club de Enduro y Rescate, dieron detalles de la novena edición del Trasyunga Enduro.

Se trata de una competencia por equipos (duplas o tríos) que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre en el predio Tierra Brava, ubicado al costado de la Ruta Nacional34. Las acreditaciones y la carrera infantil comenzarán el sábado, mientras que la prueba de categoría mayor se correrá desde las 8:30 del día domingo.

Participaron del anuncio Gabriel Rocha, titular del Departamento de Deportes Extremos; Franco Melano, director de Deportes; Santiago García Gnecco, coordinador de Turismo de la provincia; y Mauricio Faussone, por el Club de Enduro y Rescate.

Gabriel Rocha destacó, “será un circuito muy divertido, con 80 kilómetros de mucha senda, mucha naturaleza, típico de nuestras Yungas”. Aclaró que el trazado está totalmente marcado y el predio está preparado para recibir también a acompañantes y espectadores, “producto del acompañamiento del intendente Julio Bravo.”

Rocha agregó que la edición tendrá un fuerte componente solidario, “lo recaudado será destinado para la familia de Tiziano Brils, nuestro pequeño piloto que tuvo un accidente y se encuentra en Buenos Aires trabajando para lograr una recuperación… es nuestra manera de ayudar.”

Por su parte, Franco Melano puso en valor el impacto turístico, “tenemos una importante cantidad de plazas hoteleras ya reservadas. El turismo deportivo moviliza nuestra economía, permitiéndole a emprendedores, gastronómicos y comerciantes trabajar en temporada baja.”

Santiago García Gnecco, en representación del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, afirmó que desde el gobierno “acompañan estas acciones que permiten el desarrollo turístico de cada región” y valoró el trabajo de San Pedro de Jujuy a través del deporte.