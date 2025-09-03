Noticias de Jujuy

La Muni Tu lugar brindará servicios gratuitos a los adultos mayores del B° Huaico durante el día jueves

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del programa “La Muni, Tu Lugar”, continúa promoviendo espacios de contención, aprendizaje y bienestar para adultos mayores en diferentes barrios de la ciudad. En esta oportunidad, la iniciativa se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre, de 9 a 12 horas, en las instalaciones de centro vecinal Avenida Bolivia B° Los Huaicos calle Bolivia 1490.   

Bajo el lema “Espacios que cuidan, corazones que vibran”, la jornada ofrecerá asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita, con una amplia propuesta que incluye: exposición de talleres; stands informativos sobre salud, recreación y servicios municipales.

También se encontrarán con espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria; asesoramiento y orientación profesional a cargo de equipos interdisciplinarios; presentación de baile y yoga en silla.

Es de destacar que el objetivo del programa es acompañar a los adultos mayores brindando herramientas para una vida saludable, activa e integrada, fortaleciendo el tejido comunitario en cada barrio. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388 5853435. La invitación es abierta a toda la comunidad.

