La Municipalidad puso en marcha el “Censo Comercial 2025” para actualizar el registro de locales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Control Comercial, inició el “Censo Comercial 2025” con el objetivo de actualizar el registro de locales existentes en la ciudad. La campaña, que se extenderá durante 60 días, comenzó en la zona Centro con la participación de 80 inspectores.

El director de Control Comercial, Gastón Najar, explicó que los equipos recorrerán los locales verificando la habilitación oficial vigente, así como las condiciones edilicias y de seguridad. “La idea del Censo es contar con un relevamiento actualizado y una cifra exacta de los comercios en San Salvador de Jujuy. Posteriormente avanzaremos por Gorriti, Alto Comedero y otros barrios”, detalló.

Najar recordó que el último censo se realizó hace cinco años y registró alrededor de 4.000 comercios. “Estamos convencidos de que en este tiempo se sumaron unos 2.000 locales a la actividad que aún no están censados, por lo que los inspectores serán nuestros ojos y oídos en las calles para completar la actualización”, indicó.

El funcionario precisó que la campaña culminará a fin de año, momento en el que se dará a conocer el número total de comercios registrados oficialmente. Además, remarcó que todos los inspectores cuentan con credencial con foto y legajo, que deberán exhibir si los comerciantes lo solicitan. Para denuncias y consultas de cualquier tipo, está habilitado el número telefónico 388-505624, a disposición de la comunidad comercial”, agregó.

Finalmente, adelantó que se tiene previsto lanzar una campaña de control de balanzas en los comercios, ante reiteradas denuncias por irregularidades en su funcionamiento. “Contamos con normativa específica para estos controles, y las balanzas deben poseer certificado de fábrica con peso patrón para garantizar su correcto uso”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fmEgF9CPJzo