Noticias de Jujuy

MISPTyV. Jujuy avanza hacia la modernización de la Ley de Obras Públicas

Jujuy
Jujuy avanza hacia la modernización de la Ley de Obras Públicas

Con una Comisión, Jujuy revisa la normativa de 77 años hacia reformas que se adecuen a las nuevas exigencias y desafíos en la gestión de obras públicas.

El Gobierno de Jujuy, mediante decreto provincial, creó la Comisión de Revisión y Reforma de la Ley de Obras Públicas N°1864, que tiene el objetivo de actualizar y adecuar la normativa vigente a las necesidades actuales de gestión y desarrollo territorial, y que ya avanza en su objetivo.

La medida se enmarca en un proceso de modernización del Estado, e indica que la nueva comisión – de carácter ad hoc – funcione bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), organismo responsable de organizar, supervisar y garantizar su funcionamiento.

La comisión trabaja ad honorem y su función principal es elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley N°1864 y proponer un Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que será de uso obligatorio en todas las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios. En este sentido tendrá la facultad para convocar a colegios profesionales, académicos, especialistas, juristas, intendentes, jefes de despacho y representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de garantizar un proceso participativo y técnico.

La actual Ley N°1864/48 regula el régimen de obra pública en la provincia y fue sancionada hace 77 años, por lo que la actualización busca optimizar los procedimientos de contratación y responder a los desafíos que enfrenta Jujuy.

El primer encuentro se dio en el MISPTyV, con distintas autoridades y funcionarios de áreas de su órbita: el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), entre otras; como también con autoridades de Auditoría General de la Provincia y de Cámaras empresariales del sector de la construcción.

Durante la reunión, se intercambiaron perspectivas sobre los cambios necesarios y los pasos iniciales para avanzar. Según lo establece el decreto, la comisión dispondrá de un plazo máximo de ocho meses desde su conformación para elevar el anteproyecto de reforma y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

También podría interesarte
Jujuy

La Municipalidad lanza el proyecto “La Muni Vive Jujuy Básquet” para acercar el…

Jujuy

La Municipalidad puso en marcha el “Censo Comercial 2025” para actualizar el registro…

Jujuy

Convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas de la FNE

Jujuy

La Muni Tu lugar brindará servicios gratuitos a los adultos mayores del B° Huaico…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.