FNE 25. Primavera en las Alturas: Uquía celebrará una fiesta de alegría

Jujuy
En la localidad de Uquía se realizará este año la edición de “Primavera en las Alturas”. Evento que forma parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

A través de diferentes áreas, el Gobierno de la Provincia acompañará el tercer encuentro de juventudes previsto para éste sábado 6 de septiembre en Uquía.

El encuentro comprende un abanico de actividades recreativas destinadas a las delegaciones de estudiantes de la Quebrada y Puna.

Dicho festival, fue incorporado a la agenda de la edición 74ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con la intención de federalizar la fiesta y que cada año los jóvenes puedan compartir, disfrutar y sentirse parte de la misma.

