Apertura de sobres. El acceso al Aeropuerto tendrá nueva iluminación, con sistema de energía solar

Siete oferentes se presentaron para la obra de alumbrado público con sistema autónomo de energía solar para el acceso al Aeropuerto Internacional Jujuy.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), la Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, realizó la apertura de sobres para la obra “Iluminación de nudo acceso Aeropuerto, sistema PFV”, que permitirá dotar de un moderno sistema de alumbrado público a la zona de ingreso del Aeropuerto Internacional Jujuy Dr. Horacio Guzmán.

Del acto de apertura de sobres de ofertas participaron autoridades provinciales, de Escribanía de Gobierno como también de la Secretaría de Energía, y representantes de las empresas oferentes, que fueron siete.

«La acción por dotar de iluminación eficiente y otras por el cuidado de la energía en cada espacio que Jujuy brinda como punto de encuentro es constate desde el Gobierno de la Provincia, por lo que celebramos la iluminación LED, energías renovables y otras medidas en espacios que van desde clubes deportivos a calles, barrios, y, en este caso, a un punto de bienvenida y ‘hasta la vuelta’ a Jujuy, como es el caso del Aeropuerto», valoró Pizarro sobre el acto administrativo para la obra llevado a cabo por el área a su cargo.

El proyecto contempla la instalación de 36 conjuntos de luminarias LED de 100W con una potencia de 13.000 lúmenes cada una, montadas en columnas metálicas de 9 metros de altura. Cada punto de luz contará con un sistema autónomo de energía solar (off-grid), compuesto por paneles fotovoltaicos (PFV) y baterías de gel para almacenamiento.

El tramo a intervenir se ubica sobre la Ruta Nacional 66, comprendiendo la zona del nudo vial con los derivadores Perico, San Juancito, San Salvador de Jujuy y Aeropuerto, desde el kilómetro 24 hasta la altura del acceso al aeropuerto.

Tras la evaluación de las ofertas, la Secretaría de Energía avanzará en la adjudicación de la obra para dar inicio a la obra para la optimización de la iluminación de un punto estratégico con la incorporación de tecnología LED y energías renovables.