Noticias de Jujuy

Articulación. Convocan a Mesa sobre Discapacidad en barrio Mariano Moreno

Jujuy
Convocan a Mesa sobre Discapacidad en barrio Mariano Moreno

Instituciones y organizaciones se reunirán para fortalecer inclusión y garantizar derechos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, convoca a instituciones y organizaciones que trabajan en la temática a participar de una nueva Mesa de Trabajo, que tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre, de 9:30 a 12:30 horas, en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, ubicado en calle Colón esquina Yécora del barrio Mariano Moreno en San Salvador.

Durante la jornada se abordarán como ejes principales:

Estos encuentros se enmarcan en la política de fortalecimiento institucional impulsada por el Gobierno de Jujuy, con el propósito de garantizar derechos, articular acciones y construir redes de acompañamiento en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.

También podría interesarte
Jujuy

Sistema público. Se realizaron más de 8 mil cirugías gratuitas en el primer semestre

Jujuy

Jujuy fortalece vínculos con India para inversiones mineras sustentables

Jujuy

Con gran convocatoria inició el Congreso de Educación Física en Jujuy

Jujuy

Estudiantes del Bachi N° 2 protagonizaron una jornada ambiental en el Parque Botánico

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.