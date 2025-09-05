Articulación. Convocan a Mesa sobre Discapacidad en barrio Mariano Moreno

Instituciones y organizaciones se reunirán para fortalecer inclusión y garantizar derechos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, convoca a instituciones y organizaciones que trabajan en la temática a participar de una nueva Mesa de Trabajo, que tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre, de 9:30 a 12:30 horas, en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, ubicado en calle Colón esquina Yécora del barrio Mariano Moreno en San Salvador.

Durante la jornada se abordarán como ejes principales:

Estos encuentros se enmarcan en la política de fortalecimiento institucional impulsada por el Gobierno de Jujuy, con el propósito de garantizar derechos, articular acciones y construir redes de acompañamiento en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.