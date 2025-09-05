Con gran convocatoria inició el Congreso de Educación Física en Jujuy

Con una colorida apertura, se dio inicio al Congreso de Educación Física en el Estadio Federación de Básquet. Estuvo encabezada por la ministra Miriam Serrano, junto a secretarios, directores y coordinadores del área educativa, diputados provinciales y concejales.

Las banderas de los IES N° 1, 4 y 6 dieron el marco institucional a la ceremonia, que fue acompañada por la música de la Banda “Tacita de Plata” de la Policía de la Provincia.

Una impactante demostración del Lic. Mariano Padilla encendió la jornada con energía, reflejando el espíritu de quienes hacen de la Educación Física una herramienta transformadora en cada rincón de Jujuy.

La ministra Serrano, en su discurso, destacó la importancia de este congreso que propone unir caminos que antes iban por separado: la educación física y la alfabetización. “Hoy queremos que ambos carriles se reúnan y podamos trabajar mente, cuerpo y espíritu en equipo. Apostamos a una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Este congreso fue pensado para ustedes, porque creemos que merecen las mejores oportunidades de formación, para que ese impacto llegue al aula”.

Por su parte, Omar Bravo, responsable del Departamento de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación remarcó que, “este tipo de evento viene a afianzar los conocimientos y las herramientas pedagógicas para las clases de educación física. También es el puntapié inicial para jerarquizar la profesión, que permite llegar a cada rincón de la provincia”.

La apertura se coronó con la participación del cuerpo de baile de adultos mayores de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Salvador y una impecable presentación de gimnasia artística a cargo de estudiantes del IES N° 6 de Monterrico.

Cabe destacar que el Congreso fue declarado de interés legislativo y municipal por la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante.