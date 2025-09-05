Noticias de Jujuy

Cultura. Se realizó en Monterrico la reunión del Consejo Provincial de Cultura – Región Valles

Jujuy
Se realizó en Monterrico la reunión del Consejo Provincial de Cultura – Región Valles

La Secretaría de Cultura de la Provincia llevó adelante en la Casa de la Cultura de Monterrico un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Cultura – Región Valles, con la participación de representantes de las distintas localidades que integran esta región.

El secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó: “Contamos con la presencia de representantes de San Antonio, Monterrico, Pampa Blanca, Aguas Calientes, Los Lapachos, Perico y Yala”.

Por su parte, la directora provincial de Cultura, Gisela Arias, expresó: “Fue un gran encuentro para nosotros, muy exitoso, porque nos permitió hacer un balance de lo trabajado durante este 2025 y proyectar hacia adelante. Ya pensamos en un plenario a fin de año. También hemos compartido con los municipios los programas vigentes y, sobre todo, la posibilidad de encontrarnos en territorio para intercambiar experiencias”.

El director de Cultura y Turismo de San Antonio, Matías Díaz, señaló: “Este espacio nos ayuda a los directores a fortalecer el trabajo junto a la Secretaría de Cultura. Se presentaron diversas actividades en las que nuestro municipio ha venido participando en 2024 y 2025, y también planteamos la agenda local, las inquietudes y las propuestas para lo que resta del año y lo que viene en 2026”.

La jornada concluyó con un balance positivo, reafirmando la importancia del Consejo Provincial de Cultura como un ámbito de articulación y construcción conjunta de políticas culturales en el territorio.

También podría interesarte
Jujuy

Estudiantes del Bachi N° 2 protagonizaron una jornada ambiental en el Parque Botánico

Jujuy

Invitan a participar de un nuevo encuentro “Te Conecto” para potenciar el liderazgo…

Jujuy

Turismo. Turismo inteligente con sello jujeño en San Juan para el Foro Nacional de…

Jujuy

Inclusión. Oficina Móvil de Gestión para personas con discapacidad recorre la…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.