Cultura. Se realizó en Monterrico la reunión del Consejo Provincial de Cultura – Región Valles

La Secretaría de Cultura de la Provincia llevó adelante en la Casa de la Cultura de Monterrico un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Cultura – Región Valles, con la participación de representantes de las distintas localidades que integran esta región.

El secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó: “Contamos con la presencia de representantes de San Antonio, Monterrico, Pampa Blanca, Aguas Calientes, Los Lapachos, Perico y Yala”.

Por su parte, la directora provincial de Cultura, Gisela Arias, expresó: “Fue un gran encuentro para nosotros, muy exitoso, porque nos permitió hacer un balance de lo trabajado durante este 2025 y proyectar hacia adelante. Ya pensamos en un plenario a fin de año. También hemos compartido con los municipios los programas vigentes y, sobre todo, la posibilidad de encontrarnos en territorio para intercambiar experiencias”.

El director de Cultura y Turismo de San Antonio, Matías Díaz, señaló: “Este espacio nos ayuda a los directores a fortalecer el trabajo junto a la Secretaría de Cultura. Se presentaron diversas actividades en las que nuestro municipio ha venido participando en 2024 y 2025, y también planteamos la agenda local, las inquietudes y las propuestas para lo que resta del año y lo que viene en 2026”.

La jornada concluyó con un balance positivo, reafirmando la importancia del Consejo Provincial de Cultura como un ámbito de articulación y construcción conjunta de políticas culturales en el territorio.