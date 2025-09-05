“Familia Activa” llega al barrio 18 de Noviembre

Este viernes 5 de septiembre, el programa “Familia Activa” se hará presente en el Centro Deportivo Municipal N°2, ubicado en el barrio 18 de Noviembre, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y fomentar hábitos saludables a través del deporte y la recreación. La actividad comenzará a partir de las 17:30 horas y es parte de los pilares del programa Muni Activa, una iniciativa municipal que busca acercar el deporte y la actividad física a todos los sectores de la ciudad.

AL respecto, el subdirector de Deportes, Gustavo Caliva, destacó la importancia de esta propuesta, “dentro de lo que es Muni Activa tenemos varios pilares fundamentales, uno de ellos es Familia Activa, que estará visitando los centros deportivos de la ciudad. En este caso, el viernes 5 de septiembre vamos a estar en el barrio 18 de Noviembre, en el Centro Deportivo Municipal N°2, a partir de las 17.30, haciendo un trabajo integral, no solamente actividad física como entrenamiento funcional y ritmos, sino que también vamos a estar con actividades recreativas para los niños junto a la familia”.

La jornada está pensada para que participen niños, niñas, padres, madres y vecinos del barrio, promoviendo un enfoque integral del bienestar, “como tenemos distribuidos los centros deportivos por diferentes barrios, generalmente los papás acompañan a los niños. En este caso vamos a hacer un trabajo integral con la familia, así que invitamos a todos los papás a que concurran y lleven a los niños y niñas para hacer actividad física, invitando también a todos los familiares y vecinos para este viernes a esta gran actividad denominada Familia Activa”, agregó Caliva.

Nota audiovisual: https://youtu.be/W7oD9lGEQl4