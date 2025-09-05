Inclusión. Oficina Móvil de Gestión para personas con discapacidad recorre la provincia

La próxima semana estará en Alto Comedero, Vinalito y Purmamarca.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa acercando la Oficina Móvil de Gestión y Asesoramiento para Personas con Discapacidad a distintas localidades de la provincia, con el propósito de garantizar derechos y fortalecer la inclusión.

Lunes 8 de septiembre

Miércoles 10 de septiembre

Jueves 11 de septiembre

Durante estas jornadas, equipos técnicos y profesionales del área brindarán asesoramiento integral, acompañamiento y orientación sobre trámites vinculados a certificados, pensiones, programas de inclusión, servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad y sus familias.

Estas acciones se enmarcan en la política pública que impulsan el gobernador Carlos Sadir y la ministra Marta Russo Arriola, orientada a garantizar el acceso a derechos y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.