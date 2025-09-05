Inclusión. Oficina Móvil de Gestión para personas con discapacidad recorre la provincia

Noticias de Jujuy

Oficina Móvil de Gestión para personas con discapacidad recorre la provincia

La próxima semana estará en Alto Comedero, Vinalito y Purmamarca.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa acercando la Oficina Móvil de Gestión y Asesoramiento para Personas con Discapacidad a distintas localidades de la provincia, con el propósito de garantizar derechos y fortalecer la inclusión.

Durante estas jornadas, equipos técnicos y profesionales del área brindarán asesoramiento integral, acompañamiento y orientación sobre trámites vinculados a certificados, pensiones, programas de inclusión, servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad y sus familias.

Estas acciones se enmarcan en la política pública que impulsan el gobernador Carlos Sadir y la ministra Marta Russo Arriola, orientada a garantizar el acceso a derechos y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

