Noticias de Jujuy

Invitan a participar de un nuevo encuentro “Te Conecto” para potenciar el liderazgo femenino

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una nueva edición de “Te Conecto”, una propuesta especialmente pensada para mujeres emprendedoras. El encuentro busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y motivación, donde cada participante pueda fortalecer sus proyectos, compartir experiencias y construir redes que potencien su desarrollo personal y profesional.

La actividad se realizará el miércoles 10 de septiembre, a partir de las 17 horas, en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500. La participación requiere una inversión mínima y los cupos son limitados a 40 personas, con el fin de garantizar una experiencia de calidad para todas las asistentes.

Para inscribirse, las interesadas deben completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1k9iWlv97NWI97QwtVl3JhPC4no9y8zdcKYlBZKjSTow/preview.

También podría interesarte
Jujuy

Estudiantes del Bachi N° 2 protagonizaron una jornada ambiental en el Parque Botánico

Jujuy

Turismo. Turismo inteligente con sello jujeño en San Juan para el Foro Nacional de…

Jujuy

Cultura. Se realizó en Monterrico la reunión del Consejo Provincial de Cultura –…

Jujuy

Inclusión. Oficina Móvil de Gestión para personas con discapacidad recorre la…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.