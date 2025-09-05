Invitan a participar de un nuevo encuentro “Te Conecto” para potenciar el liderazgo femenino

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una nueva edición de “Te Conecto”, una propuesta especialmente pensada para mujeres emprendedoras. El encuentro busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y motivación, donde cada participante pueda fortalecer sus proyectos, compartir experiencias y construir redes que potencien su desarrollo personal y profesional.

La actividad se realizará el miércoles 10 de septiembre, a partir de las 17 horas, en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500. La participación requiere una inversión mínima y los cupos son limitados a 40 personas, con el fin de garantizar una experiencia de calidad para todas las asistentes.

Para inscribirse, las interesadas deben completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1k9iWlv97NWI97QwtVl3JhPC4no9y8zdcKYlBZKjSTow/preview.