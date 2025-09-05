Noticias de Jujuy

Turismo. Avanza la socializacion del Plan de Acción de Enoturismo en Jujuy

Jujuy
Avanza la socializacion del Plan de Acción de Enoturismo en Jujuy

El Plan de Acción de Enoturismo de la provincia avanza en la consolidación de las rutas del vino que incluyen las bodegas de los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca, según se definió en una reunión con las bodegas turísticas jujeñas.

Del encuentro participaron la directora de Turismo de la provincia, Sofía Van Balen Blanken, y la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart, junto a representantes de las bodegas de ambas regiones.

Duhart explicó que «estamos trabajando fuerte para consolidar las rutas del vino» y que el plan incluye capacitación para recursos humanos vinculados al enoturismo, participación en ferias nacionales e internacionales, y un cronograma de visitas a bodegas para generar material de difusión.

«Trabajamos también en proyectos de inversión para la mejora de los servicios y la diversificación», agregó Duhart, quien destacó la importancia de desarrollar «un calendario de productos enoturísticos para que cuando lleguen a visitarnos puedan recorrer cada una de estas bodegas que tienen diferentes ofertas».

El objetivo es posicionar a Jujuy como un destino enoturístico consolidado, aprovechando la diversidad de propuestas que ofrecen las bodegas de ambas regiones de la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Estudiantes del Bachi N° 2 protagonizaron una jornada ambiental en el Parque Botánico

Jujuy

Invitan a participar de un nuevo encuentro “Te Conecto” para potenciar el liderazgo…

Jujuy

Turismo. Turismo inteligente con sello jujeño en San Juan para el Foro Nacional de…

Jujuy

Cultura. Se realizó en Monterrico la reunión del Consejo Provincial de Cultura –…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.