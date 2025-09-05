Turismo. Jujuy presentó su estrategia turística en la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT)

El ministro de Cultura y Turismo Federico Posadas y el secretario de Turismo Diego Valdecantos participaron de la 173ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo en San Juan, donde las provincias definieron estrategias conjuntas para impulsar el sector durante el próximo fin de semana largo de octubre.

Durante el encuentro, Valdecantos presentó el Plan de Marketing Turístico del Ente Norte Argentino, un trabajo colaborativo entre las seis provincias de la región que busca «captar mayor cantidad de pasajeros, posicionar la marca norte y promocionarnos como un solo destino a nivel nacional e internacional».

Por su parte, Posadas destacó la importancia del CFT como espacio de intercambio de políticas turísticas nacionales y valoró la agenda de trabajo presentada en San Juan, que consideró «muy interesante» para el desarrollo del sector en todo el país.

Las provincias acordaron implementar promociones especiales con descuentos en alojamiento y paquetes turísticos para aprovechar el corrimiento del feriado del 12 de octubre, una medida que busca generar mayor movimiento turístico interno.

La asamblea también fue el escenario para el anuncio de programas de financiamiento crediticio destinados a toda la cadena turística, además de rondas de negocios programadas en veinticinco países. También se presentaron las acciones de Parques Nacionales, organismo que recibe cuatro millones de visitantes anuales.

El encuentro se desarrolló en San Juan con la participación de autoridades turísticas de todo el país.