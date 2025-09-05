Turismo. Turismo inteligente con sello jujeño en San Juan para el Foro Nacional de Turismo

Noticias de Jujuy

Turismo inteligente con sello jujeño en San Juan para el Foro Nacional de Turismo

Con su sello de innovación y sostenibilidad, Jujuy participará del Foro Nacional de Turismo, que comenzó en el Teatro del Bicentenario de San Juan bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”

En un espacio que reúne a todas las provincias y a especialistas internacionales, la delegación jujeña destaca proyectos que ya marcan diferencia en la región: el Tren Solar de la Quebrada, único en América Latina, la Ruta del Vino de Altura, y las experiencias culturales que combinan tradición ancestral con nuevas tecnologías.

“Jujuy no viene a hablar de futuro: viene a mostrar lo que ya está en marcha. La innovación no es un eslogan, es una política de Estado que se traduce en proyectos concretos que transforman nuestro turismo y mejoran la vida de las comunidades”, subrayó Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo.

La agenda del foro incluye paneles sobre sostenibilidad, tecnología, gobernanza y financiamiento, así como talleres sobre el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Para Jujuy, la presencia en San Juan significa reafirmar su lugar como referencia nacional en materia de turismo sustentable e innovador, desde la Quebrada hasta las Yungas.

