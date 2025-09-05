Turismo. Turismo inteligente con sello jujeño en San Juan para el Foro Nacional de Turismo

Con su sello de innovación y sostenibilidad, Jujuy participará del Foro Nacional de Turismo, que comenzó en el Teatro del Bicentenario de San Juan bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”

En un espacio que reúne a todas las provincias y a especialistas internacionales, la delegación jujeña destaca proyectos que ya marcan diferencia en la región: el Tren Solar de la Quebrada, único en América Latina, la Ruta del Vino de Altura, y las experiencias culturales que combinan tradición ancestral con nuevas tecnologías.

“Jujuy no viene a hablar de futuro: viene a mostrar lo que ya está en marcha. La innovación no es un eslogan, es una política de Estado que se traduce en proyectos concretos que transforman nuestro turismo y mejoran la vida de las comunidades”, subrayó Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo.

La agenda del foro incluye paneles sobre sostenibilidad, tecnología, gobernanza y financiamiento, así como talleres sobre el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Para Jujuy, la presencia en San Juan significa reafirmar su lugar como referencia nacional en materia de turismo sustentable e innovador, desde la Quebrada hasta las Yungas.