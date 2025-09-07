3º Edición. Marco imponente en la Quebrada para «Primavera en las Alturas»

Uquía recibió al estudiantado de la Quebrada y Puna. La jornada comenzó con una multitudinaria maratón, para continuar con juegos recreativos, concurso de hinchadas y presentación de la mascota de cada colegio.

El gobierno de la Provincia acompañó al estudiantado del interior, dando continuidad a las acciones tendientes a descentralizar la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), en esta ocasión, la consigna fue “por una juventud unida”.

En el colorido pueblo de Uquía se realizó la tercera edición y se vivió una jornada estudiantil con mucho fervor, a manera de anticipo de lo que será la llegada de la primavera.

La secretaria de Gestión de la gobernación, Analía Ruíz, agradeció la convocatoria y el trabajo en conjunto entre las diferentes áreas del gobierno y municipios para llevar adelante un gran evento juvenil.

“Muy orgullosa de formar parte de este gobierno”, comentó y agregó “esta, es una manera de descentralizar la fiesta nacional de los estudiantes”.

Continuo, “la idea es que los chicos puedan disfrutar de su fiesta, juntos y unidos”.

Posteriormente detalló las instituciones presentes; las delegaciones de Cusi, Cusi, Mina Pirquita, Rinconada, Susque, Puesto Sey, Guanca, Cieneguilla, Cangrejillo, Barrios, Tres Cruces, Abra Pampa Mina El Aguilar y todas las localidades de la Quebrada.

“La verdad que es una alegría que los chicos se hagan sentir. Hoy queremos hacer un homenaje al estudiante que falleció en La Quiaca, por ese motivo no están presentes”, manifestó.

Luego, recordó las diferentes ediciones de Primera en las Alturas. “La primera se realizó en Tumbaya, después en Maimará y ahora en este hermoso Uquía”, añadió.

En la parte final, adelantó que el próximo año, los chicos van a formar una comisión estudiantil para llevar adelante las diferentes actividades. “Esto, es hermoso que los chicos se involucren”, calificó.

Acompañaron; el secretario de Cultura, José Barcena; el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Pablo Mayans, el presidente del Ente Autárquico, Martín Meyer, autoridades del ministerio de Producción, legisladores provinciales e intendentes del interior.