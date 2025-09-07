FNE. Color y alegría estudiantil en Perico y San Pedro

Este 6 de septiembre se vivió la jornada de Sábado Estudiantil en ambas ciudades, con gran participación de los establecimientos educativos de nivel secundario.

En Perico, se realizó por primera vez esta instancia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), convocando a instituciones de toda la región de los Valles en instalaciones del Estadio de Talleres. La jornada estudiantil se vistió de colores, juegos recreativos, desafío de bailes y grandes festejos en las hinchadas.

El Intendente de Perico, Rolando Ficoseco, junto a su comitiva acompañó al estudiantado, oportunidad en la que agradeció al Gobierno de la Provincia. “Gracias por juntarnos. Esta fiesta es de los estudiantes, nosotros estamos para acompañar y guiarlos”, afirmó y destacó que en el marco de la Campaña “No seas parte del Daño” las áreas gubernamentales estuvieron presenten “facilitando profesionales y talleres fructíferos para los jóvenes”.

Por su parte, en San Pedro la convocatoria tuvo lugar en el Club Atlético donde se expresaron la algarabía, las emociones y los festejos en las tribunas de cada colegio con sus propias bandas musicales.

Al respecto, la directora de la Juventud de la Municipalidad de San Pedro, Betiana Rubens, agradeció al Gobierno por el acompañamiento y detalló que en la presente edición se prepararon varios juegos novedosos para la gran final y valoró el compromiso en la campaña frente al bullying. “Es una alegría ver a los chicos participar e involucrarse”, finalizó.

Las jornadas de Perico y San Pedro concluyeron con entrega de trofeos a los ganadores de los juegos recreativos y a las mejores hinchadas.