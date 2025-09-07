Jujuy sin Bullying: «No seas parte del Daño» en Uquía

“Es muy importante el compromiso de los jóvenes para prevenir el bullying”, expresó el director provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano, Darío D’Antuene.

En el marco de la fiesta estudiantil “Primavera en las Alturas”, realizada en Uquía, la Dirección de Juventud instaló un stand de la campaña #NoSeasParteDelDaño, que se convirtió en un espacio de promoción de derechos y sensibilización sobre la prevención del bullying, fomentando la construcción de vínculos respetuosos y libres de violencia entre las juventudes.

D’Antuene destacó que el lema “No seas parte del daño” surgió de los propios estudiantes de la Comisión Estudiantil del Ente Autárquico Permanente, lo que otorga un valor especial a la campaña. “Es una propuesta muy significativa, trabajar para prevenir el bullying es cuidar la salud mental y emocional de nuestras juventudes”, subrayó.

Asimismo, remarcó que esta línea de acción forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial, en coordinación con instituciones educativas y organizaciones estudiantiles. “Venimos trabajando hace tiempo, generando herramientas de prevención y acompañamiento, y hoy vemos cómo los jóvenes están realmente comprometidos”, sostuvo.