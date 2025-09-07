Prevención de la violencia de género. Segundo Encuentro del programa ONU Mujeres y UNFPA con Municipios

Se trata del Programa de Fortalecimiento Institucional para mecanismos subnacionales de avance de las mujeres.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó del 2º Encuentro del Programa de Fortalecimiento Institucional para mecanismos subnacionales de avance de las mujeres, impulsado por Onu Mujeres y UNFPA, la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, con la presencia de 24 municipios de la provincia.

La iniciativa tiene como eje el diseño y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, fortaleciendo a los gobiernos locales en la construcción de entornos más seguros y equitativos. Durante la jornada se trabajó especialmente en estrategias para la prevención de la violencia de género y la violencia política hacia las mujeres, problemáticas que requieren respuestas conjuntas y sostenidas.

En la jornada, se debatió sobre violencia política contra las mujeres brindando información acerca de los diferentes desencadenantes como por ejemplo: pares avasallantes, disvalor; violencia sexual; amenazas; prácticas de descalificación y en línea, donde en redes sociales claramente se ven ejemplos como interfieren en la vida privada bajo amenazas, sexualización y cosificación situación que no pasa con los varones.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se resaltó la importancia de generar espacios de articulación y formación que fortalezcan la institucionalidad y garanticen el acceso a derechos, consolidando el compromiso provincial en la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y personas de la diversidad sexual.