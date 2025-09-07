Salud pública. El Centro Provincial de Odontología brinda respuesta gratuita las 24 horas

Noticias de Jujuy

El Centro Provincial de Odontología brinda respuesta gratuita las 24 horas

Ubicado en instalaciones del Hospital San Roque con ingreso por calle Gorriti, realiza atención los 365 días del año, sumando capacidad de respuesta.

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad la plena disponibilidad del Centro Provincial de Odontología (CPO) “Dr. Amado Jorge”, primer establecimiento exclusivo para la atención odontológica pública y gratuita en nuestra provincia con atención de guardia las 24 horas.

Con un enorme equipo de profesionales altamente capacitados en odontología, asistencia dental, electrónica industrial, protesistas dentales, administrativos y auxiliares administrativos, la institución dispone de una gama de tratamientos destinados a preservar o recuperar un estado óptimo de la salud bucodental.

De acuerdo al Plan Estratégico de Salud II, el CPO ofrece a la población las especialidades de estomatología, cirugía de mediana y alta complejidad, endodoncia uni y multirradicular, periodoncia que incluye tratamientos de periodontitis moderada a severa, discapacidad, ortopedia, prótesis, odontología general, docencia y capacitación con actividades de promoción de la salud y tratamiento y resolución de urgencias las 24 horas, atención de disfunciones témporo-mandibulares (ATM), es decir, tratamiento de pacientes con diferentes patologías cráneo mandibulares y cervicales, instalación de aparatología intrabucal y controles periódicos de estabilización con abordaje multidisciplinario para una terapia integral del paciente.

La próxima instalación de un ortopantomógrafo a partir de la inversión realizada por el Gobierno de la provincia, ampliará la capacidad de diagnóstico y resolución de diversos casos odontológicos.

En el primer semestre de 2025, el CPO brindó atención integral a un total de 16.814 pacientes, concretando 69.826 prestaciones, marcando un crecimiento sostenido teniendo en cuenta que en 2024 se cumplió con la atención a 24.533 personas, efectuando un total anual de 81.885 prácticas.

En tanto, entre enero y julio de 2025, se llevó adelante la atención a 523 personas con discapacidad, facilitando solución en salud bucodental a partir del abordaje integral. Además, se colocaron 70 prótesis dentales, 80 aparatos de ortopedia y 97 placas de relajación mientras se realizaron 1235 cirugías y 707 tratamientos de conducto.

