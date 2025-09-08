Asistencia Directa . Comer en Casa: Entrega de Unidades Alimentarias en 5 localidades de Valles

Entrega de Unidades Alimentarias en 5 localidades de Valles los días 9, 10 y 11 de septiembre. Ministerio de Desarrollo Humano y municipios.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que el de septiembre se realizará la entrega de las Unidades Alimentarias a familias de 5 localidades de esta región de la provincia.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) y autoridades de los municipios, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera:

Martes 9 y miércoles 10 de septiembre:

En Monterrico se efectuará en el Centro de Encuentro Adolescente (CEA), ubicado en calle Hermenegildo Sivila Nº 1052 del barrio San Isidro de 9:00 a 17:00.

Miércoles 10 de septiembre:

En Puesto Viejo se llevará a cabo en Punto Digital de barrio Centro Mina y el Los Lapachos, Finca Leach en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Municipal, en ambos lugares de 9:00 a 17:00 hs.

En Aguas Calientes la entrega se efectuará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio El Progreso, de 9:00 a 17:00 hs.

En Pampa Blanca se realizará en dependencias de la municipalidad, ubicada en calle Comandante Espora s/n, de 9:00 a 17:00 hs.

Jueves 11 de septiembre:

En Yala, tendrá lugar en la Municipalidad, ubicada en Ruta Provincial Nº4 intersección Ruta Provincial N9, para titulares de Yala y San Pablo. En Lozano se realizará en el NUM de barrio Carlos Alvarado entre calles Alfredo Palacios y Juana Azurduy. En León se llevará a cabo en la delegación municipal de calle Batalla de La Quiaca. En los tres lugares el horario de entrega es de 9:00 a 17:00.

La cartera social recomienda concurrir al centro de distribución con el DNI del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).