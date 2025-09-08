Noticias de Jujuy

Jujuy y el Departamento de La Vienne renovaron vínculos de cooperación recíproca

Jujuy
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, renovó el convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne por el período 2025-2028, consolidando así una relación iniciada en 2021 y que suma 15 misiones entre Jujuy y Francia, potenciando capacidades de médicos, bomberos y profesionales de la salud.

Al respecto, el mandatario destacó que “en esta nueva etapa vamos a avanzar en la creación de una plataforma común para los servicios de urgencia de Jujuy, integrando a Bomberos, SAME y Manejo del Fuego, entre otros, para dar respuestas rápidas, coordinadas y de calidad”.

Asimismo, confirmó que “impulsaremos proyectos de telemedicina y programas de formación de recursos humanos en emergencias”.

Por otra parte y en compañía del director del SAME, Pablo Jure, Sadir presentó los protocolos provinciales de gestión de crisis: el Plan Rojo de Respuesta Integral ante Situaciones con Múltiples Víctimas y Catástrofes y el Plan Blanco de Respuesta Sanitaria ante Situaciones de Crisis.

“Gracias al Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU de Poitiers), a la Agencia Francesa de Desarrollo y a todos los equipos que nos acompañan, avanzamos en esta cooperación que salva vidas y abre oportunidades para el futuro de nuestra provincia” recalcó finalmente.

