Municipio y vecinos del sector B3 de Alto Comedero celebraron el 36 aniversario del barrio

En el marco del 36º aniversario del barrio B3 de Alto Comedero, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó los festejos organizados por la comunidad vecinal del sector, que inició con un acto protocolar y un desfile cívico-escolar con la participación de instituciones escolares, civiles, fuerzas vivas y centros vecinales.

En la jornada celebratoria estuvo presente la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, quien participó en representación del Ejecutivo Municipal y destacó el crecimiento sostenido del barrio y valoró “el trabajo articulado entre el municipio y los vecinos para mejorar y brindar una mejor calidad de vida en este sector de Alto Comedero”.

Luego, prosiguió en la alocución el presidente del centro vecinal, Elbio Lamas, quien agradeció el acompañamiento de las autoridades del municipio, del Gobierno Provincial, Concejo Deliberante y legisladores. Y resaltó “la ejecución de las obras de infraestructura y gestiones conjuntas que vienen fortaleciendo el desarrollo del barrio, convocando a los vecinos a continuar trabajando unidos por el crecimiento de la comunidad”.

El acto prosiguió con el desfile de 24 instituciones entre establecimientos escolares, deportivas, folclóricas, de Bomberos Voluntarios y otras entidades del sector. Luego las autoridades presentes acompañaron a los integrantes del centro vecinal a cantar el feliz cumpleaños, “como una celebración que nos permite reconocer el esfuerzo de los vecinos y vecinas, que apuestan por una comunidad en desarrollo”, señaló Lamas.