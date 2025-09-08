Nuevo encuentro educativo en el Parque Botánico Municipal sobre la conservación de los anfibios

Se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo educativo “Ecos del Parque” en el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel” del barrio Los Perales, con la disertación del Lic. en Ciencias Biológicas, Facundo Carrizo, quien abordó la temática “Buenos vecinos: ¿Cómo ayudamos en el cuidado de los anfibios?”.

Durante la exposición se destacó el rol fundamental que cumplen los anfibios en los ecosistemas: contribuyen al control natural de insectos, actúan como bioindicadores de la calidad ambiental y son un eslabón clave en la cadena alimenticia. Sin embargo, se advirtió que muchas especies atraviesan un estado de vulnerabilidad debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y los efectos del cambio climático.

El encuentro permitió reflexionar sobre las acciones que cada persona puede implementar desde el hogar y la comunidad para favorecer su conservación. Se subrayó la importancia de mantener entornos naturales saludables, evitar el uso indiscriminado de agroquímicos, reducir la contaminación de cursos de agua y generar conciencia sobre la necesidad de convivir de manera respetuosa con la fauna silvestre.

Con iniciativas como esta, el Parque Botánico Municipal reafirma su objetivo de promover la educación ambiental, acercar a la comunidad conocimientos científicos actualizados y fomentar prácticas responsables que fortalezcan el vínculo entre las personas y la naturaleza.