Plan Provincial de Mejoras. Palpalá: 90% de avance en las obras en la Asociación de Básquet, en barrio Santa Bárbara

La Dirección Provincial de Arquitectura finalizará pronto las obras en la Asociación de Básquet de Palpalá, donde las mejoras alcanzan numerosos espacios.

El Gobierno de Jujuy, con las obras del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos de la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), anunció que l as obras de la Asociación de Básquet de Palpalá, ubicada en B° Santa Bárbara, alcanzaron un 90% de avance y están prontas a finalizar.

En la Asociación de Básquet, ubicada en el barrio Santa Bárbara, los trabajos incluyen el cerramiento perimetral con mampostería y cercado perimetral, la construcción de accesos y rampas, la recuperación integral de las canchas con reemplazo de aros y nueva pintura del piso, la instalación de nueva iluminación y colocación de artefactos sanitarios en baños.

Sobre las obras, Matías Jaramillo, presidente de la Asociación de Básquet destacó que “contar con una buena infraestructura para el desarrollo de nuestras actividades es de suma importancia, no tan solo para la competencia, sino también para los entrenamientos”. Y agregó: “Palpalá se caracteriza por ser una ciudad totalmente deportiva y el básquetbol viene pisando muy fuerte”.

En cuanto al funcionamiento de este espacio deportivo, Jaramillo detalló que “la Asociación alberga jugadores de toda la provincia, hoy contamos con más de 700 jugadores activos que van desde categorías inferiores hasta categoría más 70 en masculinos y femeninos”.

“Agradecer al gobernador, a Infraestructura, a la Dirección Provincial de Arquitectura y a todo el gobierno que nos brinda este apoyo muy importante para nuestra institución”, enfatizó.

Es de destacar que la Asociación cumplirá 38 años de actividad ininterrumpida en Palpalá. En este sentido, el presidente destacó que “llegamos a un nuevo aniversario, con grandes logros, a nivel regional, provincial y nacional, ya que nuestros seleccionados participan en los torneos organizados por la Federación Femenina de Maxi Básquetbol Argentino y también representantes que juegan a nivel internacional en los torneos mundiales”.

El Plan de Mejoras que despliega la Dirección Provincial de Arquitectura llega a 35 polideportivos, clubes, escuelas deportivas y más espacios para el deporte y la recreación. Es un plan de obras públicas con inversión 100% provincial, e involucra el trabajo de cooperativas de construcción y de empresas jujeñas. El trabajo sobre los 35 espacios previstos en el plan contempla en total el trabajo junto a 12 cooperativas y 7 empresas locales.