Pesaje de boxeadores previo al Regional: el torneo inicia esta tarde en el Parque San Martín

En la jornada de este lunes se llevó a cabo la revisión médica oficial de los participantes que competirán en el Torneo Regional Clasificatorio para el Nacional de Boxeo de Mayores Masculino, evento deportivo que reunirá a más de cincuenta competidores de todo el NOA. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Municipal de Box, ubicada en calle Párroco Marshke, donde estuvo presente el intendente Raúl “Chuli” Jorge junto a la campeona mundial Brenda Carabajal, promotora del evento. El esperado torneo comenzará esta tarde a partir de las 19 horas con las semifinales, y continuará mañana martes con las peleas finales. La entrada es libre y gratuita.

Durante las jornada , el intendente Jorge destacó la importancia de este evento para la ciudad, “iluminado todo este evento por nuestra campeona Brenda Carabajal, que ha sido artífice de proponer el regional acá en Jujuy, propuesta aceptada por todas las federaciones del NOA, lo que va a permitir dos días de gran actividad en la punta del Parque San Martín, con sendos combates que van a llevar a cabo en las distintas categorías. Son más de cincuenta competidores de todo el NOA, que van a estar clasificando para las instancias nacionales”.

Además, subrayó el valor de retomar este tipo de encuentros en la provincia, “es un gran honor, porque esto desde 2012 que no se hace en la provincia, así que, poniendo en alto un deporte como el boxeo, con una campeona y todo el equipo del municipio que trabaja”.

Por su parte, la campeona y coordinadora de la Escuela Municipal de Box Brenda Carabajal expresó su entusiasmo por el inicio del torneo, “feliz de poder anunciar que el torneo comienza hoy. Realmente es un evento en donde van a haber a grandes peleadores con un gran nivel y es lo que nos hace falta a nivel deportivo, que comience a tener movimiento en nuestra provincia. Hoy estamos recibiendo a otras cinco provincias, las cuales cada una viene con su delegación en búsqueda del lugar para poder participar en los nacionales en octubre”.

Carabajal también invitó al público en general a acercarse al predio deportivo, “quiero invitar a todos a partir de las 19 hs, vamos a largar puntuales porque tenemos alrededor de veinte peleas hoy, realizarán las semifinales, y mañana se estará peleando la final también a partir de las diecinueve horas”.

Finalmente, adelantó una propuesta especial para la jornada final, “mañana, antes de que comiencen las finales, vamos a estar promoviendo el boxeo infantil, en donde se van a juntar los niños de distintas escuelitas para poder mostrar lo que practican a diario, con entrada gratuita”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ujuKsJK8I1g