Articulación. Promueven la articulación en salud para prevenir la violencia de género

El equipo del Centro de Atención de Mujeres en Situación de Violencia de San Pedro brindó una charla informativa al personal de salud del Hospital “Nuestra Señora del Valle” de Palma Sola, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana de situaciones de violencia de género.

Durante la actividad se abordaron herramientas sobre tipos y modalidades de violencia para poder identificarla y buscar ayuda inmediata; como así también las formas de acompañamiento y los recursos provinciales disponibles para la atención integral de las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se entregó folletería con información práctica para facilitar la difusión de estos recursos en la comunidad.

En Jujuy existen 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos a lo largo y ancho del territorio. Cada uno cuenta con profesionales de la psicología, el trabajo social y la abogacía quienes acompañan el proceso en cada caso de vulnerabilidad de mujeres y personas de la diversidad sexual.

El dispositivo de San Pedro de Jujuy está ubicado en calle Claveri N° 347 en el barrio Bernacchi.

También se promocionó la línea provincial, gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.

La directora del Hospital “Nuestra Señora del Valle” de Palma Sola, Rita Clemente, participó de la reunión y destacó la importancia que los equipos de salud cuenten con herramientas para identificar y orientar adecuadamente los casos que puedan presentarse en el ámbito sanitario.

Este tipo de espacios contribuye a seguir construyendo redes interinstitucionales y consolidar el compromiso de trabajar de manera articulada en la prevención de la violencia de género y el acompañamiento a quienes lo necesiten.