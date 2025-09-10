Noticias de Jujuy

Cultura. Capillas musicales: un recorrido de música y patrimonio por Jujuy

Jujuy
Capillas musicales: un recorrido de música y patrimonio por Jujuy

La música se hizo presente en capillas y parroquias de toda la provincia, invitando a la comunidad a vivir momentos de encuentro en escenarios cargados de historia.

Desde la Secretaría de Cultura de la Provincia desarrollamos durante este año el Ciclo de Capillas Musicales, una propuesta que acercó a la comunidad expresiones artísticas en templos históricos y parroquias que forman parte de nuestro patrimonio cultural.

El calendario incluyó presentaciones en la Capilla del Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy, la Parroquia San José de Perico, la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Tumbaya, la Parroquia San Isidro Labrador en Monterrico, la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y San Antonio en Humahuaca, la Iglesia San Pedro y San Pablo y la Capilla Nuestra Señora de Santa Bárbara en San Salvador, la Iglesia San Francisco de Paula y de la Santa Cruz en Uquía, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Tilcara, la Iglesia Nuestra Señora de Santa Rosa de Lima en Purmamarca, la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Maimará, la Capilla San Ignacio en El Carmen, la Parroquia San Cayetano de Palpalá, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Ledesma y la Capilla Santa Rosa de Lima en Los Lapachos, entre otras.

Cada concierto significó un encuentro único entre músicos jujeños, el público y las comunidades, como así también cada espacio visitado permitió revalorizar los templos como escenarios de encuentro cultural y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, religioso e histórico de cada localidad.

De esta forma la Secretaría de Cultura cumple un rol importante en la promoción de la música y la preservación del patrimonio, invitando a la comunidad a seguir acompañando este ciclo. Las próximas presentaciones serán anunciadas a través de nuestros canales oficiales de comunicación, redes sociales y el sitio web: http://cultura.jujuy.gob.ar/

También podría interesarte
Jujuy

Presentaron nuevas unidades para el sistema de transporte urbano de la ciudad

Jujuy

Restricción parcial del tránsito por trabajos de mantenimiento en Av. General Savio

Jujuy

El ISJ rubricó convenio con la Universidad Siglo XXI

Jujuy

Articulación. InProJuy y Educación visitaron canchones promoviendo la reflexión y el…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.