DPV. Por obras de repavimentación: desde el lunes, la RP 56 estará cerrada entre Carahunco y La Mendieta

Las obras de Jujuy Construye culminarán la renovación de la RP 56, y, desde el lunes 15, requieren corte total entre Carahunco y La Mendieta.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa que desde el lunes 15 de septiembre, entre Carahunco y La Menditeta, la Ruta Provincial 56 (RP 56), permanecerá cerrada, en estado de corte total, para las obras de repavimentación en el marco del Plan Provincial Jujuy Construye.

Las obras de repavimentación de la RP 56 entre las mencionadas localidades significan la culminación de las mejoras que Jujuy Construye habrá ejecutado sobre ese corredor vial, que iniciaron en San Salvador de Jujuy, en el barrio Bajo La Viña, altura rotonda hacia el puente Gral. Arias, pasaron por Higuerillas, Altos del Zapla, el río Zapla y culminaron semanas atrás en Carahunco.

las que inician implicarán la repavimentación de más de 13 kilómetros, y atravesarán también la cuesta y localidad de Las Lajitas. Debido a la geografía del lugar, no hay disponibilidad de terreno para construir alternativa de paso, motivo por el que se dispone el corte.

Se solicita a la ciudadanía tomar los recaudos correspondientes para los enlaces viales necesarios en caso de transitar por la zona mencionada. Y tener en cuenta que por la RP 56 sí hay acceso a Carahunco, así como a La Mendieta lo hay también por la RP 56 aunque accediendo desde la RN 34.