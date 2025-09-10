Noticias de Jujuy

Formación a profesionales de los Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia

Jujuy
Formación a profesionales de los Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia

Se desarrolló la jornada sobre «Protocolos en contra de la Violencia Laboral» destinado a profesionales de los equipos de trabajo.

La Coordinación de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género, a cargo de Gabriela Salinas, busca darle continuidad a la formación de los profesionales que forman parte de los equipos interdisciplinarios de los 19 dispositivos distribuidos en toda la Provincia de Jujuy.

Formación a profesionales de los Centros de Atención a Mujeres

La disertación estuvo a cargo de José Varela, Coordinador de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral, junto a su equipo técnico, dependiente de la Secretaría de Trabajo.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y la mencionada Coordinación de Violencia Laboral.

En primera instancia fue con modalidad virtual y estuvo destinada a los equipos del interior de la provincia, quienes pudieron acceder a información actualizada, herramientas prácticas y marcos normativos para abordar situaciones de violencia en el ámbito laboral.

El encuentro puso en valor la importancia de contar con protocolos claros de actuación frente a situaciones de violencia laboral, que permitan garantizar espacios de trabajo libres de discriminación, fortaleciendo la construcción de ámbitos laborales más seguros e igualitarios.

Asimismo, se anunció que la formación continuará el próximo 30 de Septiembre, esta vez bajo la modalidad presencial y estará destinado a los equipos de los Dispositivos de San Salvador de Jujuy, Alto Comedero y Palpalá.

De esta manera ambas instituciones reafirman su compromiso con la promoción de derechos, la igualdad de género y la generación de entornos laborales respetuosos y libres de violencia.

Participaron de la jornada Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género; y Paola Villagra, Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas.

También podría interesarte
Jujuy

Sadir inauguró el Jardín Infantil N° 73 en Fraile Pintado

Jujuy

Prestaciones. Afiliaciones del ISJ podrán realizarse vía electrónica

Jujuy

Presentaron nuevas unidades para el sistema de transporte urbano de la ciudad

Jujuy

Restricción parcial del tránsito por trabajos de mantenimiento en Av. General Savio

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.