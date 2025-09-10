Noticias de Jujuy

Prestaciones. Afiliaciones del ISJ podrán realizarse vía electrónica

Jujuy
Afiliaciones del ISJ podrán realizarse vía electrónica

La modalidad estará a disposición desde el próximo 1 de octubre.

Bajo la premisa de llegar con más beneficios a los afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través de la División Afiliaciones informa a la ciudadanía que a partir del 1 de octubre de 2025 se pondrá en vigencia el sistema de renovación electrónica de afiliados/as que se presentan en atención al público.

Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según articulo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).

Dicho sistema resulta de primordial importancia para los afiliados y se enmarca en la políticas de digitalización permitiendo agilizar gestiones a través de un dispositivo móvil o computadora con conexión a Internet, desde donde se podrá enviar la documentación electrónica requerida.

También podría interesarte
Jujuy

Sadir inauguró el Jardín Infantil N° 73 en Fraile Pintado

Jujuy

Formación a profesionales de los Centro de Atención a Mujeres en Situación de…

Jujuy

Presentaron nuevas unidades para el sistema de transporte urbano de la ciudad

Jujuy

Restricción parcial del tránsito por trabajos de mantenimiento en Av. General Savio

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.