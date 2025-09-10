Prestaciones. Afiliaciones del ISJ podrán realizarse vía electrónica

La modalidad estará a disposición desde el próximo 1 de octubre.

Bajo la premisa de llegar con más beneficios a los afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través de la División Afiliaciones informa a la ciudadanía que a partir del 1 de octubre de 2025 se pondrá en vigencia el sistema de renovación electrónica de afiliados/as que se presentan en atención al público.

Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según articulo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).

Dicho sistema resulta de primordial importancia para los afiliados y se enmarca en la políticas de digitalización permitiendo agilizar gestiones a través de un dispositivo móvil o computadora con conexión a Internet, desde donde se podrá enviar la documentación electrónica requerida.