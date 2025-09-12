Artistas seleccionados para el Salón Provincial de Artes Visuales 2025

La Secretaría de Cultura informa la nómina de artistas que participarán en la edición 2025 del Salón Provincial de Artes Visuales, certamen que constituye un espacio fundamental para la promoción y visibilización de las artes en el territorio provincial.

En esta convocatoria se recibieron 152 propuestas y, tras la evaluación del jurado conformado por Diana Guzmán, Gabriela Brouwer y Lito Demuro, fueron seleccionadas 62 obras en las disciplinas de pintura, fotografía y grabado. La instancia de evaluación final tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre en la Casa de las Letras, mientras que la inauguración de la exposición se realizará el 3 de octubre.

En pintura se destacan obras como Territorios intuitivos de Pascale Poulin, El color de mi vida de Rocío Antonela Quintana, Abstractus Jujenialis de Alejandro Vázquez Guijo, Polinización de Miski Mayo Esquibel y Llegada de las Almas y Crepuscular de Daniel Alberto Ruiz. También integran esta sección trabajos de Patricia Medina, Florencia Guadalupe Cruz, Mario Lisandro Alejo, Eduardo Santiago, Jorge Burgos, Claudio Janco, Aaron Ibarra, Tomás Bree, Abel Mamani, Froilán Colque, entre otros artistas que enriquecen la propuesta con diferentes lenguajes y miradas.

La fotografía reúne 29 producciones que reflejan tanto la identidad como la memoria y la actualidad jujeña. Entre ellas figuran Fin del carnaval de Ariel Pascuali, Regresar de Maitén Reynoso, Con los ojos al pasado de Sol Giuliana del Rosario López, 2020 Año ausente de Francisco Picchetti, Quietud de Noemí Rodríguez, Los simientes de Purmamarca de Roberto Hinojosa, Supera la ficción de Nilce Enrietti y El silencio de las flores de Martín Germán Sajama Guzmán, junto con las series de Fabián Benjamín Cruz y Agustina Ayelén Flores Longombardo, entre otros destacados trabajos.

En grabado fueron seleccionadas 10 obras, entre ellas Terrenal / Sagrado de Ricardo Begueri, Los rastros en la tierra de Alejandro López, Flora de Anabella Gala Riccardi, Blanco Caballo Negro de Martín Germán Sajama Guzmán, Persistir de Patricia Medina, Catarsis de Ruth Sandoval, Yungas, naturaleza y cultura de Isabel Meneses, Patria desde lo alto hasta las profundidades de Marila Correa y Fishing the Lotus: Formas en suspensión de Antonella Pérez Camacho.

La Secretaría de Cultura felicita a los artistas seleccionados y agradece a todas las personas que presentaron sus obras en esta edición.