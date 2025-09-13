“Chuli” Jorge acompañó la inauguración del Archivo de Protocolos Notariales y un espacio de coworking en el Colegio de Escribanos

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge participó del acto inaugural junto a la comisión del Colegio de Escribanos de Jujuy, donde se presentaron dos espacios modernizados: el Archivo de Protocolos Notariales y un área de coworking. El jefe comunal destacó la apuesta de la institución por la excelencia y la modernización en beneficio de la comunidad.

Durante el acto inaugural, el Intendente Raúl “Chuli” Jorge se refirió al acompañamiento a una institución que, a lo largo de los años, “viene demostrando un compromiso sostenido con su crecimiento y comisiones que se renuevan periódicamente, pero con un objetivo común, de avanzar hacia una entidad fortalecida, con tecnología de vanguardia y servicios modernizados, tanto para sus matriculados como para la comunidad en general”.

Y agregó es “un verdadero ejemplo para todas las instituciones de la provincia de Jujuy, un archivo extraordinario acompañado de oficinas que impulsan la modernización y fortalecen la comunicación entre toda la matrícula, como así también un orgullo para la ciudad de contar, sobre nuestra avenida 19 de abril, a pocos metros del Parque Xibi Xibi, con una infraestructura de calidad, tanto en lo edilicio como en el equipamiento. Agradecido y feliz de acompañar al presidente Pablo Saravia en esta inauguración tan significativa”, puntualizó “Chuli” Jorge.

Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos, Pablo Saravia, agradeció la presencia del Intendente Raúl Jorge por acompañarlos en una jornada tan significativa. Asimismo, destacó las recientes inauguraciones, que incluyen un moderno salón de coworking y una biblioteca equipada con computadoras de última generación, además de contar con soporte físico y bibliografía en papel. También se habilitó una sala de firmas especialmente acondicionada, pensada para aquellos escribanos que no cuentan en sus oficinas con el espacio necesario para realizar firmas conjuntas de más de 20 personas.

Consideró “todo este esfuerzo está destinado a brindar a los colegas un espacio de contención y acompañamiento dentro del Colegio de Escribanos de Jujuy. Además, se continúa trabajando en el área del Archivo de Protocolo, donde se realiza un minucioso tratamiento y resguardo de todas las escrituras, fortaleciendo así la organización y el acceso a la documentación notarial”.

También aprovechó Saravia la oportunidad para destacar los nuevos servicios implementados en los últimos dos meses, entre ellos, el sistema de copias digitalizadas. “Actualmente, el Archivo de Protocolo del Colegio de Escribanos de Jujuy cuenta con más de 17.000 títulos digitalizados. A través de una plataforma recientemente lanzada, cada escribanía puede acceder y trabajar con estos documentos como si se tratara de archivos propios, facilitando así el acceso ágil y seguro a la información”, explicó.

En resumen, “los ciudadanos pueden acudir a su escribano de confianza, quien cuenta con acceso al sistema digital del archivo ubicado en la calle 19 de abril. A través de esta plataforma en la nube, el escribano puede generar y obtener copias digitalizadas de los documentos necesarios de forma ágil y segura”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/MWi2hK_YfrU