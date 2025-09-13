Cultura y turismo. Inauguración del Hotel Comunitario y el Centro de Interpretación Arqueológica de Santo Domingo

La Comunidad Aborigen de Santo Domingo, Rinconada, vivió este viernes 12 de septiembre una jornada histórica con la inauguración del Hotel Comunitario y el Centro de Interpretación Arqueológica, espacios que se incorporan al corredor Ecoturístico Altoandino como nuevos hitos de identidad cultural y desarrollo turístico.

El acto contó con la presencia del ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; junto al equipo técnico del ministerio, quienes acompañaron a la comunidad en la puesta en marcha de este proyecto colectivo.

La obra comenzó a gestarse en 2020 gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Empresa Minera Pirquitas y la propia comunidad local, y hoy se concreta como una iniciativa que fortalecerá la identidad cultural, el vínculo con las raíces ancestrales y la oferta turística de la región.

Durante la celebración, se destacó la participación de autoridades provinciales, invitados de países de la comunidad andina y representantes de distintas comunidades de la región. La jornada incluyó un desayuno comunitario, feria de artesanos, acto protocolar, almuerzo y cierre festivo, en un clima de fraternidad y orgullo compartido.

Al respecto, el ministro Federico Posadas expresó: “Muy contento, muy emocionado de estar en Santo Domingo. Siempre es una alegría volver a encontrarme con amigos de cada comunidad. Aquí todo es más difícil y lo que se logra emociona más. Este centro de interpretación es la expresión de un trabajo articulado, de la síntesis de muchas voluntades y esfuerzos, de la mano de una provincia que vive la cultura viva con intensidad”.

Con esta inauguración, Santo Domingo reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo comunitario y sostenible, potenciando su patrimonio cultural y arqueológico como motor de crecimiento para las futuras generaciones.