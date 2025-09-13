FNE 2025. Pintada Estudiantil con mensajes de inclusión y prevención del bullyng y grooming

La tradicional Pintada Estudiantil llenó de color y creatividad la avenida de los Estudiantes en la Ciudad Cultural, marcando el inicio de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. El evento, que se ha convertido en un clásico esperado por toda la comunidad, en ese marco el Gobierno de la Provincia ha puesto de relieve la importancia de la articulación interinstitucional para combatir el bullying y el grooming.

El titular del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer, destacó el masivo acompañamiento de la gente: «Este año tuvimos el doble de gente, no solo los chicos que compiten, sino muchas familias de los estudiantes y niños pequeños». El comentario de Meyer subraya la naturaleza familiar del evento, que trasciende la competencia y se establece como un punto de encuentro para todas las generaciones.

Más de 60 colegios participaron de la jornada, plasmando con entusiasmo sus dibujos, logos y colores en el asfalto. A ellos se sumaron más de 24 niños, niñas y jóvenes de instituciones intermedias, que también dejaron su huella en esta fiesta artística.

La Ciudad Cultural, epicentro de la Pintada, será también el escenario de eventos clave de la FNE, como la elecciones de la representante provincial, y los desfiles de carrozas a partir del 18 de septiembre. Con esta colorida inauguración, la FNE 2025 se prepara para una nueva edición llena de desfiles, talento y alegría estudiantil.

El gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, presentó recientemente la campaña «No seas parte del daño», una iniciativa de concientización y prevención del bullying que surge de la propia Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). El objetivo es sensibilizar a la comunidad a través de actividades lúdicas y artísticas que promuevan un ambiente de respeto, con ese fin los equipos interministeriales acompañaron a los jóvenes en la pintada estudiantil.

«Buscamos llegar a los jóvenes y sus familias para generar conciencia y fomentar un ambiente de respeto», afirmó Sonia Godoy, de la Secretaría de Gobernación, área que motoriza la iniciativa. La campaña fue diseñada por alumnos de nivel secundario, lo que le otorga una perspectiva fresca y cercana a la problemática que viven a diario en las aulas.

La estrategia no se limita a la prevención, sino que también establece un protocolo de acción coordinado entre diferentes áreas del gobierno. Cuando se reporta un caso de acoso, se activa un plan de seguimiento que involucra a los ministerios de Educación, Desarrollo Humano, Cultura y Seguridad. «Es fundamental que haya un seguimiento para que los menores afectados, junto a sus tutores, reciban una respuesta y un acompañamiento adecuados», explicaron las autoridades.

Como parte de este plan integral, se anunció la próxima inauguración de la Oficina de Escucha y Protección a Menores de Grooming y Bullying. Este nuevo espacio servirá como un canal directo para que las víctimas y sus familias puedan buscar ayuda, garantizando una respuesta oportuna y coordinada por parte del Estado. La creación de esta oficina representa un avance significativo en la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso en la provincia.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de su Dirección de Juventud, se hizo presente con la campaña “No seas parte del daño”. Mediante intervenciones artísticas y juegos interactivos, se buscó concientizar a los jóvenes sobre la prevención del bullying y la violencia. Las actividades lúdicas, con preguntas y consignas, lograron captar la atención de los estudiantes y generar un espacio de reflexión sobre el respeto y la convivencia.

Además, en esta misma línea, se pintó el logo de “Embajadoras de Mis Derechos”, un programa del Ministerio de Desarrollo Humano que fomenta el protagonismo de los jóvenes y trabaja activamente en la prevención de la violencia. La iniciativa busca empoderar a los adolescentes para que sean agentes de cambio en sus comunidades.

Por su parte, el Centro Deportivo, Social y Cultural para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, se sumó a la pintada con un mensaje claro de inclusión. Su participación en la jornada se centró en la creación de un mural colectivo que reflejó la importancia de la diversidad y el respeto mutuo, reforzando el compromiso de construir una sociedad más equitativa y participativa para todos.

La Pintada Estudiantil, más allá de ser un evento artístico, se consolidó este año como una plataforma para difundir valores esenciales, marcando un comienzo de la FNE 2025 con un enfoque en la responsabilidad social, la inclusión y el bienestar de los jóvenes.