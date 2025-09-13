FNE 2025. Sadir visitó el canchón de «Los Loros»

El gobernador Carlos Sadir visitó el canchón de la Escuela de Comercio 1, donde revivió sus años de estudiante y carrocero. Sadir, quien formó parte del equipo de los recordados «Loros», compartió un emotivo momento con los jóvenes constructores de la carroza que representará al colegio en la FNE 2025.

Durante su visita, el mandatario fue recibido con entusiasmo por los estudiantes y les agradeció el cálido recibimiento. «Siempre es un gusto volver a la Escuela de Comercio», expresó Sadir. «Aquí se hacen los amigos que son para toda la vida». Con esas palabras, conectó con la esencia de la FNE y los lazos que se forjan durante la construcción de las carrozas.

Sadir alentó a los jóvenes a disfrutar de esta etapa, especialmente a los alumnos de 5º año, que viven su última FNE como estudiantes.

Los «Loros» están en la etapa final de la construcción de su carroza, la cual desfilará a partir del jueves 18 de septiembre en la Ciudad Cultural, lista para competir en una nueva edición de la fiesta más grande de los estudiantes.